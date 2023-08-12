SABAH Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Bülent Timurlenk bu karşılaşmayı detaylıca değerlendirdi. İşte o yorumlar...



İSKENDER GÜNEN: HEDEF İÇİN 4 TRANSFER GEREKLİ



Yeni sezon yeni umutları ve yeni hedefleri beraberinde getirir. Bizim beklentimiz ise saha dışından çok saha içinin yorumlanması ve ligimizdeki futbol kalitesinin artması. Bu sezon umudumuz bu... Sezon öncesi sakatlıklardan sonra beklentileri olan oyunculardan yoksun sahaya çıkılması Trabzonspor için büyük dezavantaj. İlk maçın zorlukları olması doğal. Savunmada Benkovic ve orta alanda Kourbelis dışında geçen yıldan değişen hiçbir şey yok. Çünkü üretkenlikten uzak bir yapı var. Önde gol pozisyonu üretmekte sorunlar hâlâ devam ediyor. Duran toptan gelen golden sonra geçen seneye göre kadro kalitesi daha düşük olan Antalyaspor gibi bir takıma karşı oyun üstünlüğünü yakalamanız gerekir. Rakip alanda topla buluştuklarında organizasyon sorunları ortaya çıktı. İki kenarda da Eren, Trezeguet, Larsen ve Visca'nın atak girişim yetersizlikleri var. Orta alanda en önemli sorun geçen yıldan beri devam ediyor. İki yönlü bir orta sahaya oyuncusunun yoksunluğu... Bakasetas ve Abdülkadir Ömür gibi ofansif anlamda yetenekli iki oyuncu, geriye gelerek top alma yanlışlığı içerisindeler. Rakip ceza sahasına uzak bir oyun anlayışı ile ne yazık ki pozisyon üretme şansınız yok. Teknik adamın sonucu değiştirebilecek en yetenekli oyuncusunu Abdülkadir Ömür'ü dışarı alma yanlışlığı nasıl yorumlanabilir, gerçekten çok zor. Ligin ilk maçı görünen o ki sorunlar gerek oyun anlayışında gerekse oyuncu kalitesinde bir hayli fazla. Hedef çok üst sıralarsa mutlaka 4 transfer yapılması gerekir.

BÜLENT TİMURLENK: 3 PUAN İYİDİR PEKİ YA SONRA!

Göreve yeni gelen bir yönetimin enkaz edebiyatı yapması işin zorluğunu anlatmak için bahaneler silsilesi gibi görünebilir. Trabzonspor üzerinde gerçeği söyleyeyim, ortada bir enkaz var ve bunun için edebiyata ihtiyaç yok. Bir önceki sezon şampiyon olduğunda Galatasaray'a 29 puan fark atan takımın, ertesi sezon Galatasaray şampiyon olduğunda 31 puan fark yemesinin altında elbette ki yönetimin ve teknik direktörün kararlarının getirdiği sonuçlar var.

Sezonun açılış karşılaşmasına Trabzonspor, Avrupa'ya gidemediği sezonun ardından sadece 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Gitse, kimsenin 'Kal' diyemeyeceği Denswil'in stoper oynadığı ve duran top organizasyonundan attığı golün devamında karşılıklı sancıları izledik.

Ev sahibi cephesinde Visca eski Visca değil. Abdülkadir elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bir mevkii problemi var. Bakasetas orta saha derinliğine geldiğinde en önemli tehdidi, şut mesafesinden uzaklaşıyor. Santrfor beslenmiyor, iki bekin hücuma verdiği destek geçen sezondan beri açık bir yara olarak devam ediyor. Orsic gibi asist ve golleriyle tabelayı rahatlatacak bir adamın gelir gelmez uzun süreli sakatlık yaşamış olması elbette Trabzonspor'un en büyük talihsizliği. Lig 38 hafta, transfer için 1 aylık süre var. Hâlâ en heyecan yaratan adamınız Bakasetas ise bu süreyi iyi değerlendirmeniz lazım. 3 puan iyidir, peki ya sonra! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a Allah kolaylık versin.