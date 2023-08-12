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Giriş Tarihi: 12.8.2023 15:30 Son Güncelleme: 12.8.2023 15:36

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da!

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred İstanbul’da!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha futbolcusu Fred, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha futbolcusu Fred'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

SELAHATTİN BAKİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, "Biz taraftarımıza her zaman doğruyu söylüyoruz. Şu gün masadan kalktık diyorsak, bunun aksini ispatlayacak hiçbir delil ortada yoktur. Her ne kadar Fred'i elinden kaçıran bazı rakiplerimiz, 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de dün İngiltere'deyken bizler olanlara şahidiz. Hem kulüp bazında hem de tanıdıklar aracılığıyla oyuncuya ulaşıp aklını çelmeye çalıştılar. Ama Fenerbahçe'nin masada olduğu yerlerde bu işleri çevirmek çok zordur." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da!
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