Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray sezonu Kayseri’de açıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 12.8.2023 20:30 Son Güncelleme: 12.8.2023 20:32

Son dakika haberleri: Galatasaray sezonu Kayseri’de açıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Galatasaray sezonu Kayseri’de açıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu Kayserispor deplasmanında açıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.  Karşılaşmanın tüm detayları ve ilk 11’leri haberimizde…

Son dakika haberleri… Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray, sezonu deplasmanda renktaşıyla yapacağı maçla açacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu.

BU SEZONKİ 4. RESMİ MAÇ

Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak. Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

HALİL VE MERTENS SEZONA İYİ BAŞLADI

"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle dikkati çekti.

Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 3 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 55. RANDEVUDA

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 54 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler meydana geldi
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen’in ‘ölüm’ korkusu
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
TEI Genel Müdürü Akşit A Haber'de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Galatasaray sezonu Kayseri’de açıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA