Son dakika haberleri: Galatasaray sezonu Kayseri’de açıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 3 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 55. RANDEVUDA

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 54 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.