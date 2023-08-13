BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Fransa’ya Malinovskyi çıkarması

Orta saha transferinde listenin başında yer alan Ruslan Malinovskyi için kulübü Marsilya ile 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro opsiyon üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu ikna edebilme adına da büyük çaba harcıyor. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Malinovskyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Yönetimden bir isim, ailesi ile birlikte Nice'te tatil yapan Ukraynalı 10 numara için Fransa'ya gidecek.

Görüşmede, futbolcuya Beşiktaş'a gelmesi halinde takımda üstleneceği rol ve kulübün imkânları anlatılacak. Ayrıca sözleşme şartları da masaya yatırılacak. Menajerleri aracılığı ile İtalya ve İngiltere'de teklif kovalayan Malinovskyi'yi Şenol Güneş özellikle kadrosunda görmeyi çok istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Malinovskyi orta sahada bize büyük hücum gücü katar. İhtiyacımız olan bir oyuncu profili" dediği öğrenildi.