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Giriş Tarihi: 13.8.2023 21:27

Sivasspor ve Samsunspor yenişemedi

Sivasspor ve Samsunspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie'den gelirken, Samsunspor'un golünü ise 78. dakikada Rick Van Drongelen kaydetti.

Sivasspor ligin ikinci haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Samsunspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sivasspor 11. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Saiz'in ceza alanına ortasında N'jie'nin penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

14. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Marius'un sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Bola'nın soldan ceza alanına sert ortasında son anda araya giren Caner Osmanpaşa topu kornere gönderdi.

40. dakikada Saiz'in ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

53. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan N'Jie'nin şutunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

63. dakikada Ntcham topu penaltı noktasındaki arkadaşı Laura'ya gönderdi. Laura'nın şutunda Ali Şaşal topu kontrol etti.

78. dakikada Soner'in soldan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Drongelen kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

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Sivasspor ve Samsunspor yenişemedi
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