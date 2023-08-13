Süper Lig’de Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor’u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, maçın ikinci 87. dakikasında Uzuegbunam ile skoru eşitlese de Yusuf Erdoğan'ın 90+1'de attığı gole engel olamadı ve Adana Demirspor karşılaşmada 2-1 galip ayrıldı.