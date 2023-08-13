Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u mağlup etti
Giriş Tarihi: 13.8.2023 23:53 Son Güncelleme: 14.8.2023 00:00

Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Süper Lig’de Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor’u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor evinde ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor'u konuk etti. Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Adana Demirspor, rakibini 2-1'lik skorla geçerek lige galibiyetle başladı.

Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, maçın ikinci 87. dakikasında Uzuegbunam ile skoru eşitlese de Yusuf Erdoğan'ın 90+1'de attığı gole engel olamadı ve Adana Demirspor karşılaşmada 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

19. dakikada orta sahadan Belhanda'nın attığı topa hareketlenen Yusuf Sarı'dan önce araya giren savunma, topu, ceza sahası dışına çıkan kaleci Gökhan Akkan'a kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Olawoyin'in bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan Svensson'un ortasında topa hakim olan Belhanda, ceza sahası içinde önce Cherif Ndiaye ile paslaştı. Aldığı pasta topu kontrol eden Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahasında savunmanın havalandırdığı topa yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü.

36. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında sol kanattan ceza alanına giren Benhur Keser'in vuruşunda, top dışarı çıktı.

42. dakikada Belhanda ile paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Bodrum açıklarında korkutan deprem
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
İş insanını bakın nasıl dolandırdılar! Bir telefonla 8 milyonluk vurgun
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u mağlup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA