TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: "Yeni Hamsik" Patrik Hrosovsky

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz devi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Chukwuani, Makouta gibi pek çok isimle görüşen ancak sonuca ulaşamayan Fırtına, rotayı Belçika'ya çevirdi. Club Brugge'ün Danimarkalı orta sahası Nielsen için devrede olan Trabzonspor'un aynı ülkeden bir hedefi daha var: Patrik Hrosovsky. Orta alanın merkezinde hem 6 hem 8 numara pozisyonunda görev yapan Slovakyalı futbolcu, 2019 yılında 5.2 milyon Euro'ya Genk'e gitmişti.

3 GOL ATIP 4 ASİST YAPTI

Bu sezon 5 karşılaşmada süre alan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon takımının en istikrarlı isimlerinden biriydi. 34'ü lig olmak üzere toplam 42 maçta formayı terleten Patrik Hrosovsky, 3 gol, 4 asistlik skor katkısı da sağladı. Teknik direktör Bjelica'nın 'box to box' oynayan transfer tanımına uyan tecrübeli futbolcu, Marek Hamsik'in Slovakya Milli Takımı'ndan da arkadaşıydı. Ülkesinin formasını 48 kez giyen Hrosovky'nin Genk ile 2025'e kadar kontratı var. Trabzonspor, maliyet araştırması yapıyor. (Fotomaç)