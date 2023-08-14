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Giriş Tarihi: 14.8.2023 11:08 Son Güncelleme: 14.8.2023 11:12

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stoperde rota Bailly'den Aiwu'ya döndü

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stoperde rota Bailly’den Aiwu’ya döndü

Beşiktaş, Eric Bailly transferinde sürecin uzaması üzerine gözünü Serie B ekibi Cremonese’nin oyuncusu Emanuel Aiwu'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Avusturyalı oyuncu için 2.5 milyon Euro teklif yaptı.

Beşiktaş'ın stoper takviyesi için görüşüp anlaştığı Eric Bailly, kulübü Manchester United ile iki kez sözleşme feshi için masaya otursa da henüz sonuç alamadı.

Siyah-Beyazlılar, sürecin uzaması üzerine İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin oyuncusu Emanuel Aiwu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Beşiktaş, teklifine olumsuz yanıt alsa da pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

ZAYNUTDINOV'A 1 GÜNLÜK VEDA İZNİ
Bu arada Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Bahktiyar Zaynutdinov'un İstanbul'a gelişi bir gün ertelendi.

25 yaşındaki Kazak futbolcu, CSKA'nın Sochi ile oynayacağı maçta son kez taraftarların karşısına çıkıp veda etmek için bir gün daha müsaade istedi. Beşiktaş da oyuncunun bu talebini olumlu karşıladı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stoperde rota Bailly'den Aiwu'ya döndü
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