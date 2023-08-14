BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stoperde rota Bailly’den Aiwu’ya döndü

Beşiktaş'ın stoper takviyesi için görüşüp anlaştığı Eric Bailly, kulübü Manchester United ile iki kez sözleşme feshi için masaya otursa da henüz sonuç alamadı.



Siyah-Beyazlılar, sürecin uzaması üzerine İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin oyuncusu Emanuel Aiwu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Beşiktaş, teklifine olumsuz yanıt alsa da pazarlıkların devam ettiği belirtildi.