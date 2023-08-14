BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stoperde rota Bailly’den Aiwu’ya döndü

Beşiktaş'ın stoper takviyesi için görüşüp anlaştığı Eric Bailly, kulübü Manchester United ile iki kez sözleşme feshi için masaya otursa da henüz sonuç alamadı.
Siyah-Beyazlılar, sürecin uzaması üzerine İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin oyuncusu Emanuel Aiwu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Beşiktaş, teklifine olumsuz yanıt alsa da pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
ZAYNUTDINOV'A 1 GÜNLÜK VEDA İZNİ
Bu arada Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Bahktiyar Zaynutdinov'un İstanbul'a gelişi bir gün ertelendi.
25 yaşındaki Kazak futbolcu, CSKA'nın Sochi ile oynayacağı maçta son kez taraftarların karşısına çıkıp veda etmek için bir gün daha müsaade istedi. Beşiktaş da oyuncunun bu talebini olumlu karşıladı.