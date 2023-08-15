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Giriş Tarihi: 15.8.2023 14:39

Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi! Hedef galibiyet...

AA
Samsunspor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi! Hedef galibiyet...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futboldan sorumlu İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Fenerbahçe maçını kazanarak ligde ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi.

Suat Çakır, yaptığı açıklamada, 11 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'in ilk maçında EMS Yapı Sivasspor karşısında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Deplasmanda alınan 1 puanın da iyi olduğunu aktaran Çakır, "Yeni kurulan bir takım olarak Sivasspor karşısında çok iyi mücadele ettik. Ancak bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik ve beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe maçını kazanarak bu maçı telafi ederiz. Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Yeni bir takım oluşturdu, biz de yeni bir takımız. Güzel mücadele olacak, güzel maç olacak. Biz kazanmak için bu maça çıkıyoruz. İnşallah bu sezon ilk galibiyeti Fenerbahçe maçında alacağız." diye konuştu.

Çakır, takımın istedikleri konuma gelmesi için birkaç haftaya ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Biliyorsunuz takım geç kuruldu. Emre Kılıç, Olivier Ntcham gibi oyuncular ilk kez bir arada oynadı. Bunun için takımın oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor. Takım inşallah birkaç hafta için çok daha iyi olacak. Bir de 4 yeni transferlerimiz olacak. Bu oyuncular da geldiğinde taraftarlarımıza istedikleri Samsunspor'u izlettirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların ilk kez kombine biletlere yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kombine sayımız Samsunspor tarihinde ilk kez 10 bine çıktı. Süper Lig'de ilk kez Fenerbahçe maçı ile taraftarlarımızın önüne çıkacağız. Bunun için maça yoğun ilgi var. Şu ana kadar 22 bin bilet satıldı. 33 bin 919 olan stadyum kapasitesinin tamamen dolacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi bu maçta yalnız bırakmayacak."

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Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi! Hedef galibiyet...
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