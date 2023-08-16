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Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:42

Barış Alıcı Kocaelispor'da

Barış Alıcı Kocaelispor’da

Kocaelispor, Samsunspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Kocaelispor transferlerine durmadan devam ediyor. Yeşil- siyahlılar geçen sene Samsunspor'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Kariyeri boyunca 172 maça çıkan Alıcı, 31 gol atarken 33 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise Samsunspor'da 26 maça çıkan oyuncu 5 gol, 5 asist yaptı. Kocaelispor transfer haberini, "Ailemize hoş geldin Barış Alıcı! Kulübümüz, Samsunspor'dan Barış Alıcı'yı, satın alma opsiyonu ile beraber bir yıllığına kiralamıştır" ifadeleri ile paylaştı.

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Barış Alıcı Kocaelispor'da
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