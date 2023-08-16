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Giriş Tarihi: 16.8.2023 21:21 Son Güncelleme: 16.8.2023 21:24

Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'i kadrosuna kattı

AA
Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'le 4 yıllık anlaşmaya imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Omar Fayed'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

Kulüp, yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan "Yüksek potansiyelli yetenek" olarak bahsetti.

Mısır'ın El Mokawloon ekibinden transfer edilen Omar Fayed, geçen sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta forma giydi.

Mısırlı futbolcu, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçirildi.

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Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'i kadrosuna kattı
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