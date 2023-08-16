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Giriş Tarihi: 16.8.2023 14:46

Inter Miami, CONCACAF 2023 Ligler Kupası'nda finale kaldı!

AA
Inter Miami, CONCACAF 2023 Ligler Kupası’nda finale kaldı!

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda Inter Miami, Philadelphia Union'ı 4-1 yenerek finale yükseldi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferinin ardından çıkışa geçen Inter Miami, turnuvanın yarı finalinde ABD'nin Chester kentindeki Subaru Park'ta Philadelphia Union ile karşılaştı.

ABD temsilcilerinin karşılaştığı maçta Inter Miami, Josef Martinez'in 3, Lionel Messi'nin 20, Jordi Alba'nın 45+3 ve David Ruiz'in 84. dakikada attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti. Philadelphia Union'ın golünü, 73. dakikada Alejandro Bedoya kaydetti.

Inter Miami'de çıktığı 6 maçta da fileleri havalandıran 36 yaşındaki Messi, gol sayısını 9'a çıkardı. Ayrıca Inter Miami, Arjantinli futbolcunun oynadığı karşılaşmalardaki namağlup serisini sürdürdü.

Diğer yarı final müsabakasında ise Meksika'nın Monterrey takımını 2-0 yenen ABD ekibi Nashville, Inter Miami'nin finaldeki rakibi oldu.

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Inter Miami, CONCACAF 2023 Ligler Kupası'nda finale kaldı!
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