İsmail Kartal: İyi bir sonuçla turu geçerek evimize dönmek istiyoruz

"İYİ FUTBOL OYNAYANIN HER ZAMAN HAKKINI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Slovenyalı olmasından dolayı hakemin yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağıyla ilgili gelen bir soruya ise Kartal şöyle cevap verdi:

"Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sahada iki takım çıkıp futbol oynayacak. İyi futbol oynayanın her zaman hakkını alacağını düşünüyorum. Yarın da biz de elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçta güzel bir sonuç ülke puanına da katkı vererek turu geçmek istiyoruz."

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin kadroya takviye yapıp yapmayacağıyla ilgili gelen soruya ise "Bunu başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyor. Onun için bir şey söylemem doğru değil" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.