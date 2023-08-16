Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan flaş değerlendirme! "En hazır takım Fenerbahçe"

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı. 4 büyüklerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken, Galatasaray Kayserispor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

SABAH Spor'un deneyimli yazarı Ahmet Çakar, Yasemin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı ve ilk haftayı değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın görüşleri;

Büyük heyecanla başlayan Süper Lig'de ilk haftayı geride bıraktık. Mücadeleyi nasıl buldunuz. 4 Büyükler nasıl sinyaller verdi?

Dünya futbolunda bir kural vardır. Tıpkı tavladaki gibi ilk haftanın ya da ilk oyunun günahı olmaz. Sezonun 1. haftasında yaşanan puan kayıplarıkazançları hiçbir şey için belirleyici olmaz.

Ama ilk haftaya baktığımızda en önemli hayal kırıklığı Trabzonspor açısından yaşandı… Ofansif ve defansif büyük problemleri var. Antalyaspor'u yenmiş olmalarına rağmen çok kötü oynadılar, rakip çok rahat geldi, özellikle orta sahadaki büyük boşluklar gelecek için alarm veriyor. G.Saray; Kayseri'de puan kaybetti. İyi oynamadılar, üstelik İcardi'nin kafa vuruşu dışında da tek pozisyonları yok. Galatasaray'da da orta sahada yaratıcı oyuncu ve organizasyon eksikliği ciddi anlamda göze çarptı. Pek tabii ki ilerleyen haftalar için bunlar ölçü değil. Daha Torreira gelecek ki o geçen seneki şampiyonluktaki en önemli oyunculardandı. İcardi toparlayacak, Zaha ve Tete'nin önemli kariyerleri var ve daha da ötesi eğer tuttururlarsa G.Saray korkunç bir hücum takımı olabilir. F.Bahçe; en hazırı gibi göründü. Özellikle ilk 20 dakika gelen gollerle 'Acaba tarihi bir fark mı yaşayacağız' derken 10 kişilik Gaziantep devre biterken golü bulup, maça ortak oldu. F.Bahçe'de de Fred ve Cengiz'in katılımı kağıt üzerinde korkunç bir pozitif etki oluşturacak. Özellikle Cengiz, hem kalitesi hem de Türk kontenjanını doldurduğu için çok stratejik bir transfer. Beşiktaş; yine bildiğimiz gibi eksikleri var. Karagümrük'ü rahat geçtiler. Tabii rahat geçtiler derken son bölümdeki galibiyet golünü değil, rekibin kalite sorununu kastettim. Beşiktaş'ta stoper eksikliği açık. Rebic iyi oyuncu ama iyi bir Ghezzal, sağlam bir Cenk döndüğünde Beşiktaş, en az Fenerbahçe ve Galatasaray kadar devam edecek gücü var.

İLK HAFTADAN YILIN GOLLERİ ATILDI

İlk haftadan aklınızda kalanlar, öne çıkanlar nedir?

Hatay'ın 5-1'lik farklı galibiyeti. 3-2 biten Kasımpaşa-A.Gücü'nde atılan harika belki de yılın golleri. Trabzon camiası üzülecek bekli ama kazanmasına rağmen ortaya koyduğu daha doğrusu koyamadığı futbol.

VOLKAN DEMİREL BAŞROLDE!

Depremi en ağır yaşayan Hatayspor'un lige dönüşü haftanın en farklı galibiyetiyle oldu. Çıkışını sürdürebilir mi?

Yukarıda da belirttiğim gibi ilk hafta yaşanan çarpıcı sonuçlar ölçü olmaz. Hatayspor büyük bir farkla kazandı, iyi de oynadılar. Düşme sorunu yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama takdir edilecek tarafları ağır bir deprem faciasından çıkmış bir şehrin, yine hayata ve futbola müthiş bir arzuyla tutunmuş olması. Bu tutunmanın da başrol oyuncusu kesinlikle Sevgili Volkan Demirel'dir. O Hatayspor'da sadece teknik direktörlük değil, çok daha fazlasını yapıyor.

HAKEMLER İYİ BAŞLADI

Futbolun kanayan yarası, eleştirilen hakemler ilk haftaya nasıl bir başlangıç yaptı?

Kim ne derse desin ilk hafta hakemler başarılıydı. Seyredebildiğim maçlara baktığımda Kayseri-Galatasaray maçında Halil Umut Meler, Trabzon'da Zorbay Küçük, Karagümrük-Beşiktaş mücadelesinde Erkan Özdamar çok iyilerdi. Tartışılan konu, F.Bahçe-Gaziantep maçı. Abdulkadir Bitigen, hakemlik tekniği açısından iyi maç yönetmese de verdiği kritik kararlar doğru. Bu şu demek, VAR'dan iptal edilen penaltısı sonuçta doğru karar olmasına rağmen Bitigen penaltıyı hatalı verdi. Tadic'in kaçırdığı penaltıyı Bitigen göremedi ve yine VAR'ın haklı müdahalesiyle haklı bir penaltı geldi. Gaziantep'in son saniyede penaltı beklediği pozisyon kesinlikle doğru. Yani 'Penaltı yok' kararı tartışmasız doğru. Bir oyuncu topu kendi kalesinden uzaklaştırırken takım arkadaşının kolu nerede olursa olsun temas ederse penaltı olmaz. Bu hem FIFA kuralı hem de futbolun doğal mantığı içinde haklı bir karar. Top kendi kalesinden uzaklaştırılırken bir oyuncunun bilerek isteyerek topa elle teması zaten mantık dışı. Bu mahalle futbolunda da aynı mantıktır, en üst düzey maçlardadır.