Galatasaray’a Joao Felix müjdesi! Takımdan ayrılıyor...

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Galatasaray'a daha önce de gündemine getirdiği Portekizli yıldız Joao Felix'ten müjdeli haber geldi. Geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren yıldız futbolcu, kulübü Atletico Madrid'e taraftarın baskısından dolayı ayrılmak istediğini lletti.