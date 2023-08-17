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Giriş Tarihi: 17.8.2023 15:20

Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Takımdan ayrılıyor...

Galatasaray’a Joao Felix müjdesi! Takımdan ayrılıyor...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'a bir süre önce de gündemine gelen Joao Felix'ten müjdeli haber geldi. Atletico Madrid'in oyuncusu olan Portekizli yıldız, taraftarın baskısından dolayı takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Galatasaray'a daha önce de gündemine getirdiği Portekizli yıldız Joao Felix'ten müjdeli haber geldi. Geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren yıldız futbolcu, kulübü Atletico Madrid'e taraftarın baskısından dolayı ayrılmak istediğini lletti.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Joao Felix'in gelecek olan tekliflere sıcak bakacağı iddia edildi. Atletico Madrid'de istediği ortamı bulamayan Felix'in teknik direktör Diego Simeone'yle de anlaşamadığı için ayrılmak istediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın uygun şartları olduğu taktirde Felix'le görüşebileceği gündeme gelen haberler arasında.

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Galatasaray'a Joao Felix müjdesi! Takımdan ayrılıyor...
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