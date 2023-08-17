Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan flaş transfer sözleri! "4 ya da 5 isim alacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Takımın fiziksel seviyesinin iyi olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, "Oyuncularımızın alışık olmadığı yoğun bir dönemden geçtik. İyi geri dönüşler verdiler. Bu bir süreç, gün gün daha iyi olacak. Bunları yaparken maç kazanmak önemli. Şu an iyi seviyedeyiz ve bunun üzerine koyarak gideceğiz" şeklinde konuştu.

Bjelica, transfer çalışmaları hakkında ise, "Transfer sezonu bitine kadar çalışmalarımız devam ediyor. Stoper bölgesi önceliğimiz, bu bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Santrfor bölgesine oyuncu katmayı düşünüyoruz. Kanat ve orta sahaya da 6-8 pozisyonunda oyuncu katarak güçlendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Takımımızın yıldızı yine takımımız olacak"

"Geldiğim ilk andan itibaren genç oyuncularla çalışılabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum" diyen Bjelica, şöyle devam etti:

"Potansiyelli oyuncularımız var ama bu zaman isteyen bir süreç. Bunu göstermeye çalışıyorum. Genç oyuncular idmanlarda hep birlikte bizimle beraberler. Abdulkadir Ömür ve Eren Elmalı'yı genç oyuncular arasına koyabilirsiniz. Takımın politikası hep bu yönde oldu. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizde takımımızın yıldızı yine takımımız olacak. İstanbul takımlarıyla ekonomik olarak bu yarışı sürdüremeyiz. Biz onlarla saha içeresinde yarışabiliriz. Kendimizin farkında olarak, neler yapabileceğimizin farkında olarak bu yarışı sürdürebiliriz. Kulübümüz politikası gereği hem üreteceğiz hem de yarışacağız. Biz yarışımızı saha içinde sürdürebiliriz."

Siopis'in ayrılığıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Nenad Bjelica, "Şampiyonluk sezonunda çok önemli bir oyuncu oldu. Benim geldiğim o sıkıntılı dönemde de katkı sağladı. Kendisi ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini bize iletti. Kulübümüz kendisine 3 yıllık sözleşme isteğini iletti. Ancak kendisinin fikri değişmedi. Ona dünyanın neresine giderse gitsen başarılar diliyorum" dedi.

Takımdaki sakat oyuncuların son durumlarıyla alakalı da 51 yaşındaki teknik direktör, "Fernandes'in yaşadığı sakatlık süreci, 3 ay sonra geri dönebiliyor. Fernandes'den beklentimiz; ekim ayının başında bizimle olması. Orsic, 6 ay bizimle olamayacak. Ocak ayında bize katılmasını bekliyoruz. Hüseyin'in, Kasımpaşa maçıyla birlikte bizimle olabileceğini tahmin ediyoruz. Visca, Cumartesi günü bizimle olamayacak ama Rizespor maçında bizimle olmasını bekliyoruz" cümlelerine yer verdi.



"Galatasaray maçı kolay olmayacak"

Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda mücadele edecekleri Galatasaray karşısında iyi maç çıkartıp sonuç almak istediklerini belirten Bjelica, "Galatasaray maçı kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarıp sonuç almak istiyoruz. Rakibin form olarak, bizden biraz daha fazla oyun oynadığını görüyoruz. Biz de oraya gittiğimizde neler yapabileceğimizin farkında olarak iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Benim oyun filozofim de buna çok yakın. Her zaman çıkıp nerede olursa olsun kazanmaya yönelik bir filozofi. Bundan tamamen bağımsız olarak kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu



"Türk oyuncular çok değerli"

Galatasaray müsabakasında forvet hattında kimin oynayacağı bilgisini paylaşmak istemediğini dile getiren bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Kimin oynayacağı bilgisini paylaşmayı istemiyorum. Son antrenmanlarda Umut'un daha iyi yanıtlar vereceğini düşündüğümüz için Bozok'u kullandık. İkisi de benzer dakikaları aldılar ve gol olarak benzer işleri çıkardılar. Geldiğim dönemde Bozok çok iyi işler yaptı. Bazı yorumlarda onun değersizleştirildiğini görüyorum. Bence çok değerli ve ben burada olduğum sürece dakika almaya ve önemli işler yapmaya devam edecek. Türk oyuncular konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Bazı yorumlarda değersizleştirildiklerini düşünüyorum. Yaptıklarıyla değerli oyuncular olduğunu görüyorum. Çok değerli, önemli işler yaptıklarını ifade edebilirim. Onların da kötü günleri olacaktır. Önemli olan destek çıkabilmek, ben bir oyuncunun pasaportuna bakmıyorum. Değerli olduklarını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.



"Gomez'in bir sıkıntısı yok"

30 yaşındaki santrfor Maxi Gomez'in herhangi bir sıkıntısının olmadığını da açıklayan Bjelica, şunları söyledi:

"Antalya maçında Umut Bozok'u daha iyi gördüğümüzden dolayı başlattık. Gomez'in oynamayacağı, 11'de olmayacağı anlamına gelmiyor. İkisi de her antrenmanda ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Gomez'in sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. Enis genç ve yeteneği olan, önemli başarılar kazandırabilecek bir oyuncu. Enis'i, doğru zamanda takımımıza katmayı istiyoruz. Düşüncelerimiz hep bu yönde oldu. Oyuncunun genel anlamda bir sorunu yok."



"Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Bjelica, bordo-mavili taraftarlardan çok mutlu olduğunu aktararak, "Taraftarlarımızdan çok mutluyuz. Bize destek veriyorlar. Taraftarlarımızın sabırsız olması normal. Onları mutlu edebilmek için en iyi şekilde, en iyi işi çıkarmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın gösterdiği destekten çok mutluyuz. Bizim arkamızda önemli bir güç. Bu desteği his etmediğiniz zaman zorluklarla karşılaşırsınız. Taraftarların gösterdiği destekle büyük başarılar yakalayabilirsiniz. Bu itici güçle sonuna kadar yarışabilmeyi umut ediyorum" dedi.