Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta David Okereke gelişmesi! Gemileri yaktı, idmana çıkmadı
Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:12

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta David Okereke gelişmesi! Gemileri yaktı, idmana çıkmadı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta David Okereke gelişmesi! Gemileri yaktı, idmana çıkmadı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan David Okereke ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Nijeryalı futbolcunun kulübü Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığını yazdı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
Son dakika: Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Küresel petrol piyasasında çalkantılar
Yine öyle çok korkar mıyız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta David Okereke gelişmesi! Gemileri yaktı, idmana çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA