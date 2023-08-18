Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta David Okereke gelişmesi! Gemileri yaktı, idmana çıkmadı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)