Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Thomas Partey için serveti gözden çıkardı!

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur'un İngiliz kulübüyle temaslara başladığı ve transferi bitirmek yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Arsenal'in Partey için beklentisi 14 milyon Euro.

50 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray bu rakamı aşağıya çekip transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. 2020 yılından beri Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Yıldız oyuncu, Arsenal formasıyla bu sezon 2 maçta 180 dakika görev aldı. Güçlü fiziğinin yanı sıra pasör özelliğiyle de dikkat çeken Partey, 45 kez Gana Milli Takım formasını giydi.

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Ganalı orta saha oyuncusu Partey, Arsenal dışında Atletico Madrid, Almeira ve Mallorca gibi takımların formasını giydi. (Takvim)

