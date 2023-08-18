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Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:07

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Thomas Partey için serveti gözden çıkardı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Thomas Partey için serveti gözden çıkardı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 30 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Ancak Arsenal'in Partey için beklentisi 14 milyon Euro.

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur'un İngiliz kulübüyle temaslara başladığı ve transferi bitirmek yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Arsenal'in Partey için beklentisi 14 milyon Euro.

50 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray bu rakamı aşağıya çekip transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. 2020 yılından beri Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Yıldız oyuncu, Arsenal formasıyla bu sezon 2 maçta 180 dakika görev aldı. Güçlü fiziğinin yanı sıra pasör özelliğiyle de dikkat çeken Partey, 45 kez Gana Milli Takım formasını giydi.

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Ganalı orta saha oyuncusu Partey, Arsenal dışında Atletico Madrid, Almeira ve Mallorca gibi takımların formasını giydi. (Takvim)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Thomas Partey için serveti gözden çıkardı!
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