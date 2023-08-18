Son dakika haberleri: Orkun Kökçü'den yenilgi sonrası flaş sözler! "Zamana ihtiyacım var"

Sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, takımıyla Portekiz Süper Kupası'nda zafere uzansa da lige istediği başlangıcı yapamadı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan başkent ekibi Boavista'ya deplasmanda 3-2'lik skorla yenildi. Boavista deplasmanıyla ligdeki ilk maçına çıkan milli yıldız Orkun Kökçü ve takımından iyi bir başlangıç gelmedi.

25 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Milli oyuncu 2022-2023 sezonunda kaptanlığını yaptığı Feyenoord'da şampiyonluk yaşamıştı. Gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer döneminde tercihini Portekiz'in başarılı temsilcisi Benfica'dan yana kullanan Orkun, bu transferden Feyenoord'a 25 milyon euro kazandırdı.

"GERÇEK ORKUN KÖKÇÜ'YÜ ZAMANLA GÖSTERECEĞİM"

Maç sonunda Portekiz basınına açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, "Kalabalık bir orta sahaya karşı oynadık. Bu bizi oldukça zorladı. İki taraf da maçı kazanmaya yakındı ancak biz şansızdık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. İlk kez Hollanda dışında oynuyorum. Hala uyum sürecindeyim. Gerçek Orkun'u göstermek için zamana ihtiyacım var." dedi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Feyenoord formasıyla yaşadığı şampiyonluğun ardından Hollanda'da yılın oyuncusu seçilen Orkun Kökçü, sezonu 12 gol ve 5 asistle tamamlamıştı.