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Giriş Tarihi: 20.8.2023 01:13

Al Hilal çıldırdı! Neymar sonrası Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna kattı

AA
Al Hilal çıldırdı! Neymar sonrası Aleksandar Mitrovic’i kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiltere'nin Fulham takımından Sırp golcü futbolcu Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna kattı. İngiltere basınına göre, Mitrovic'in bonservisine 50 milyon sterlin ödendi. Partizan, Anderlecht ve Newcastle United formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2018'de Fulham'a transfer oldu. Fulham kariyerinde 206 maça çıkan Mitrovic, 111 gol kaydetti.

Al Hilal Kulübü, Mitrovic transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla açıkladı. İngiltere basınında, transferin 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Mitrovic'in 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

FULHAM KARİYERİNDE 111 GOL KAYDETTİ

Partizan, Anderlecht ve Newcastle United formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2018'de Fulham'a transfer oldu. Fulham kariyerinde 206 maça çıkan Mitrovic, 111 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, daha önce Bono, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Neymar ve Malcom gibi önemli isimleri transfer etmişti.

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Al Hilal çıldırdı! Neymar sonrası Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna kattı
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