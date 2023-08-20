Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe en iyisi için uğraşıyor! Krunic tamam, Makoumbou ve Partey...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Arao'nun ayrılmasıyla 6 numarada oluşan eksikliği bitirmek ve bunu da kaliteli bir isimle yapmak istiyor.

Milan'ın Boşnak yıldızı Krunic'i, Dzeko'nun da yoğun markajı ile ikna eden sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle de 8 milyon Euro için el sıkıştı. Ancak Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine 1 aydan kısa bir süre kala fırsatları da kaçırmak istemiyor.

İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Antoine Makoumbou için kulübüne 5 milyon Euro teklif edildiği iddia edildi.

Arsenal'den Partey için nabız yoklandı. 30 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, 'bonservisiyle veririz' cevabını aldı. Oyuncunun fiyatı 30 milyon Euro.