Son dakika Galatasaray haberleri: RAMS Park’ta Hakim Ziyech şov! Taraftarları mest etti...

Cuma gecesi İstanbul'a gelen ve Başkan Dursun Özbek'in Zincirlikuyu'daki otelinde kalan Hakim Ziyech, dün Beylikdüzü'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Seyrantepe'de sözleşme imzalayıp resmen G.Saraylı oldu.

Trabzonspor maçının ardından ise Aslantepe'de Faslı yıldızın şovu vardı. Bitime dakikalar kala, yapılan anonsla taraftarlardan tribünleri terk etmemeleri istendi.

ALACAĞI ÜCRET DE AÇIKLANDI

Ziyech, bitiş düdüğü sonrası sarı-kırmızılı futbolseverlerin arasından, yeni takım arkadaşlarına üçlü çektirirken, daha sonra sahaya inip, aynı hareketi bu kez tribünler için tekarladı.

Bu arada KAP'a yapılan açıklamada "Ziyech'e 2023-2024 sezonu için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro ücret verilecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro ücret ödenecekti" denildi.