Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Maxi Gomez La Liga yolcusu! Cadiz’e kiralanıyor...

Sağ bek Serkan Asan'ı Pendikspor'a 3 milyon TL karşılığında kiralık gönderen Trabzonspor, Maxi Gomez'i de Cadiz'e veriyor.

Bordo-mavili takımda bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan Uruguaylı forvet için Cadiz'in yaptığı teklif kabul edildi. Maxi Gomez'i satın alma opsiyonu ile kiralayacak olan İspanyol ekibi, aynı zamanda oyuncunun maaşını da karşılayacak. Bu anlaşma ile Trabzonspor'un maaş bütçesi de rahatlayacak.

Galatasaray maçı için takımla birlikte İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu, buradan İspanya'ya giderek Cadiz için sağlık kontrolünden geçecek. Ardından mukaveleyi imzalayacak.