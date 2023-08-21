İsmail Kartal’dan iptal kararı açıklaması!

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Atmosferi bu kadar güzel bir maçın keşke zemini de iyi olsaydı. Devre arası yaptığımız değişikliklerle maçı çevirdik. Oyuncularımız ikinci yarıda biraz daha istekli, coşkuluydu. Maçı rakibin üzerinde kurduk ve maçı kazanmasını bildik. Galibiyeti rahmetli olan yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz" dedi.