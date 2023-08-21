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Giriş Tarihi: 22.8.2023 00:57

İsmail Kartal'dan iptal kararı açıklaması!

DHA
İsmail Kartal’dan iptal kararı açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2'nci hafta maçında konuk olduğu Samsunspor’u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken iptal edilen gol hakkında açıklamada bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Atmosferi bu kadar güzel bir maçın keşke zemini de iyi olsaydı. Devre arası yaptığımız değişikliklerle maçı çevirdik. Oyuncularımız ikinci yarıda biraz daha istekli, coşkuluydu. Maçı rakibin üzerinde kurduk ve maçı kazanmasını bildik. Galibiyeti rahmetli olan yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz" dedi.

Cengiz ve Fred'in sakatlıkları hakkında bilgi veren Kartal, "Cengiz ve Fred'in ciddi sakatlıkları yok. Onları biraz daha takım seviyesine çıkardığımız zaman hazır olacaklar. Maçın 50-60'ıncı dakikasında alacaktık ama sakatlıklardan dolayı çıktılar" diye konuştu.

Fred'in iptal edilen golü hakkında ise, "Fred'in iptal edilen golünü daha tam olarak izleyemedik. Bakıp izleyeceğiz. Burada hakemlerin takdirine bırakmak lazım. Öyle karar verdiler. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off maçında Twente ile oynayacakları karşılaşmaya en dinç ve sağlıklı oyuncularla çıkacaklarını söyledi.

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İsmail Kartal'dan iptal kararı açıklaması!
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