İsmail Kartal’dan iptal kararı açıklaması!

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Atmosferi bu kadar güzel bir maçın keşke zemini de iyi olsaydı. Devre arası yaptığımız değişikliklerle maçı çevirdik. Oyuncularımız ikinci yarıda biraz daha istekli, coşkuluydu. Maçı rakibin üzerinde kurduk ve maçı kazanmasını bildik. Galibiyeti rahmetli olan yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz" dedi.
Cengiz ve Fred'in sakatlıkları hakkında bilgi veren Kartal, "Cengiz ve Fred'in ciddi sakatlıkları yok. Onları biraz daha takım seviyesine çıkardığımız zaman hazır olacaklar. Maçın 50-60'ıncı dakikasında alacaktık ama sakatlıklardan dolayı çıktılar" diye konuştu.
İsmail Kartal, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off maçında Twente ile oynayacakları karşılaşmaya en dinç ve sağlıklı oyuncularla çıkacaklarını söyledi.