Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız'a: "Saçlarını kesecek"

"O SAÇLAR KESİLECEK"

Maçın ardından konuşan teknik direktör Allegri, Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Aldığı süre boyunca Kenan'ın saçlarıyla çok oynadığını ifade eden Allegri, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor" dedi.





Kenan'ın oyunu hakkında da açıklama yapan İtalyan hoca, ''O henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği bir oyuncu. Daha önce oyuna alacaktım ancak oyuncu değişikliklerinde fikir değiştirmek zorunda kaldım.'' açıklamasını yaptı.