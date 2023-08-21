Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig’de Samsunspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko
Süper Lig'de bu sezon ilk resmi maçına Sivasspor deplasmanında çıkan Samsunspor ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
KANARYA'DA 2 EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.