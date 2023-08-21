Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.8.2023 20:04 Son Güncelleme: 21.8.2023 20:11

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig’de Samsunspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımlarından Samsunspor'a konuk oluyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Samsunspor - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de bu sezon ilk resmi maçına Sivasspor deplasmanında çıkan Samsunspor ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

KANARYA'DA 2 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Olası İstanbul depremi! Başkan Erdoğan hazırlıkları duyurdu: Yeni telsiz sistemi kuruldu
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Hastalığımı sakladım, çünkü hayallerim vardı
Erdoğan ile Orban’ın arasından su sızmıyor
Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Suriyeli olduğunu düşündüm...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem: Aydın ve İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA