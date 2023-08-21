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Giriş Tarihi: 21.8.2023 14:04

Son dakika haberleri: Arda Güler için doktorundan müjdeli haber! "Boğa gibi..."

Son dakika haberleri: Arda Güler için doktorundan müjdeli haber! Boğa gibi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Arda Güler için kulüp doktorlarından müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle operasyon geçiren Arda Güler için yeni açıklama geldi.

KAMPTAN AYRILMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Temmuz ayında sakatlık geçiren Arda Güler, Real Madrid'in kampından ayrılmak zorunda kalmıştı.

Madrid ekibinin taraftarlarının da sahaya çıkmasını heyecanla beklediği genç yıldız, hazırlık turnuvasında süre alamamıştı.

OPERASYON GEÇİRDİ

Bir süre tedavi gören Arda Güler için ameliyat kararı alınmış ve milli oyuncu operasyon geçmişti.

1.5 AY UZAK KALMASI BEKLENİYORDU

İspanya basını, 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürmüştü.

BEKLENENDEN HIZLI İYİLEŞİYOR

Dizinden operasyon geçiren Arda Güler için İspanya'da bir Haber daha yayınlandı. Genç yıldızın beklenenden daha hızlı bir şekilde sahalara döneceği belirtildi.

ANCELOTTI'YI MEMNUN ETTİ

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

DOKTORLARDAN AÇIKLAMA

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

EN İYİLER LİSTESİNDE YER ALIYOR

CIES, 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini yaptı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler, listede yer almayı başardı.

İşte o isimler;

1) YOUSSOUFA MOUKOKO
2) VITOR ROQUE
3) RICO LEWIS
4) EVAN FERGUSON
5) ENDRICK
6) FACUNDO BUONANOTTE
7) STEFAN BAJCETIC
8) WARREN ZAIRE EMERY
9) ARDA GÜLER
10) ELIESSE BEN SEGHIR

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Son dakika haberleri: Arda Güler için doktorundan müjdeli haber! "Boğa gibi..."
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