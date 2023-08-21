Son dakika haberleri: Arda Güler için doktorundan müjdeli haber! "Boğa gibi..."

ANCELOTTI'YI MEMNUN ETTİ

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

DOKTORLARDAN AÇIKLAMA

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

EN İYİLER LİSTESİNDE YER ALIYOR

CIES, 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini yaptı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler, listede yer almayı başardı.

İşte o isimler;

1) YOUSSOUFA MOUKOKO

2) VITOR ROQUE

3) RICO LEWIS

4) EVAN FERGUSON

5) ENDRICK

6) FACUNDO BUONANOTTE

7) STEFAN BAJCETIC

8) WARREN ZAIRE EMERY

9) ARDA GÜLER

10) ELIESSE BEN SEGHIR