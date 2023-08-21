Son dakika Trabzonspor haberleri: Bjelica istedi, Trabzonspor Arijan Ademi’yi gündemine aldı!

Orta saha gündemindeki isimlerden biri Arijan Ademi... Nenad Bjelica'nın daha önce Dinamo Zagreb'te birlikte çalıştığı 32 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sene Çin'e transfer olmuştu.

BJ Guoan forması giyen Ademi ile temaslar var fakat Trabzonspor kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Oyuncunun menajerine, "Bonservisinizi alın, öyle görüşelim" şeklinde haber gönderildi.

Ademi, hem 6 hem de 8 numara bölgesinde görev yapıyor. Hırvatistan doğumlu tecrübeli oyuncu, milli takım tercihini Kuzey Makedonya'dan yana kullanmıştı. (Fanatik)