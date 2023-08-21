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Giriş Tarihi: 21.8.2023 16:33

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi! Arsenal ile görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan Rob Holding hamlesi! Arsenal ile görüşmeler başladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'den Rob Holding'in transferi için görüşmelere başladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını gündemine aldı.

ARSENAL'DEN TRANSFER İSTİYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Transfer ile ilgili kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ROB HOLDING KİMDİR?

Arsenal'a 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, yaklaşık 7 senedir Londra ekibinde forma giyiyor.

Premier Lig ekibiyle 162 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydetti.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rob Holding hamlesi! Arsenal ile görüşmeler başladı
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