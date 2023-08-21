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Giriş Tarihi: 21.8.2023 11:43

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz'e...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz’e...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un satın alma opsiyonuyla birlikte Cadiz’e kiraladığı Uruguaylı, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Gomez’in maaşını ödeyecek olan Cadiz, sezon sonu oyuncuyu alması durumunda ise Trabzonspor’a 4 milyon Euro ücret ödeyecek. İşte detaylar...

Trabzonspor'da takımdan ayrılması için uzun zamandır farklı kulüplerle görüşmesine izin verilen Maxi Gomez, İspanya'nın Cadiz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasında yapılan görüşmede de oyuncunun sezon sonuna kadar bu kulübe kiralanması, sezon sonunda da 4 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunun koyulması kararlaştırıldı. Galatasaray maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Gomez'in bugün İspanya'ya gidecek olan Gomez, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz'e...
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