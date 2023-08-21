Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz’e...

Trabzonspor'da takımdan ayrılması için uzun zamandır farklı kulüplerle görüşmesine izin verilen Maxi Gomez, İspanya'nın Cadiz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.



Kulüpler arasında yapılan görüşmede de oyuncunun sezon sonuna kadar bu kulübe kiralanması, sezon sonunda da 4 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunun koyulması kararlaştırıldı. Galatasaray maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Gomez'in bugün İspanya'ya gidecek olan Gomez, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.