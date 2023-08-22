30 milyon Euro’luk transfer Jota’yı beğenmeyip ‘kovun’ dediler

Suudi Arabistan'daki transfer çılgınlığı bambaşka bir boyut kazandı... Geçtiğimiz ocak ayında Cristiano Ronaldo ile başlayıp, Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Neymar gibi yıldızlarla devam eden transfer furyasında Al İttihad'ın kadrosuna kattığı isimlerden biri de Jota idi.

İYİ FUTBOLCU AMA BİR BENZEMA DEĞİL!

Teknik direktörlüğünü Nuno Espirito Santo'nun yaptığı sarı siyahlı takım, geçtiğimiz temmuz ayında Celtic'ten Portekizli forveti tam 30 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladı. Ancak Al İttihad taraftarları Jota'dan hiç memnun değil. Gerekçe ise Portekizli oyuncunun, takım arkadaşları Benzema ve Kante gibi bir yıldız kategorisinde görülmemesi.

KULÜBE MEKTUP YAĞDIRIYORLAR

Jota'nın gönderilmesi için kulübe mektup yağdıran taraftarların talebini dikkate alan Al İttihad yönetimi, Portekizli oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşmeyi birkaç gün içinde feshetmeyi planlayan Suudi Arabistan kulübü, Liverpool'da forma giyen ve dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Mohamed Salah'a göz dikti. Jota, 1.5 ay önce Transfer olduğu Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 6 maçta da gol veya asist üretemedi.