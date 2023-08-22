Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor Maxi Gomez'in ayrılığını açıkladı! İşte sözleşme detayları.
Giriş Tarihi: 22.8.2023 19:20 Son Güncelleme: 22.8.2023 19:22

Son dakika haberi: Trabzonspor Maxi Gomez'in ayrılığını açıkladı! İşte sözleşme detayları.

Son dakika haberi: Trabzonspor Maxi Gomez’in ayrılığını açıkladı! İşte sözleşme detayları.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in La Liga ekiplerinden Cadiz'e transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in Cadiz'e geçici transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."

Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor Maxi Gomez'in ayrılığını açıkladı! İşte sözleşme detayları.
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