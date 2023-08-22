Son dakika haberi: Trabzonspor Maxi Gomez’in ayrılığını açıkladı! İşte sözleşme detayları.

Trabzonspor, Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in Cadiz'e geçici transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."
Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.