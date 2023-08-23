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Giriş Tarihi: 23.8.2023 16:44 Son Güncelleme: 23.8.2023 16:50

Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir! Sırada Altay Bayındır var...

DHA
Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir! Sırada Altay Bayındır var...

Fenerbahçe bu sezon sattığı oyunculardan rekor gelir elde etti. Sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk özlemini bitirmek istediği 2023-24 sezonu için kaliteli kadro kurma çalışmalarına devam ederken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Yapılan satışların ardından sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık olarak 53 milyon Euro gibi bir rakam girdi. Ancak bu rakamın Altay Bayındır’ın olası satışının ardından 60 milyon Euro’ya yükselmesi bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma dahil edilen oyuncuların yanı sıra gönderilen oyuncularla da ekonomik anlamda feraha kavuşuldu.

ALTAY MANCHESTER UNITED'A TRANSFER OLUYOR

Sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk özlemini bitirmek istediği 2023-24 sezonu için kaliteli kadro kurma çalışmalarına devam ederken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Yapılan satışların ardından sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık olarak 53 milyon Euro gibi bir rakam girdi. Ancak bu rakamın Altay Bayındır'ın olası satışının ardından 60 milyon Euro'ya yükselmesi bekleniyor.

60 MİLYON EURO'LUK DEV GELİR

Arda Güler transferinden 20 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, Attila Szalai'den 12.3 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Rossi'den 5.163 milyon Euro, Berisha'dan 4 milyon Euro, Arao'dan 3 milyon Euro, Gustavo Henrique'den ise 1.2 milyon Euro'yu kasasına koydu. Sarı-lacivertliler bu transferlerin yanı sıra transferi gündemde olan milli kaleci Altay Bayındır'dan ise 7 milyon Euro gibi bir rakamı da gelirlerine ekleyecek.

Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin geliri yaklaşık olarak 60 milyon Euro'ya çıkacak. Satışların ardından sarı-lacivertli kulüp yabancı oyuncu sınırı kontenjanını da rahatlatmış oldu.

FENERBAHÇE BONUSLARDAN DA KAZANACAK

Öte yandan şarta bağlı bonuslarla ise Fenerbahçe ek olarak Arda Güler transferinden 10 milyon, Rossi'den ise 1 milyon Dolar daha gelir sağlayacak.

JOAO PEDRO 3.5 MİLYON GELİR GETİREBİLİR

Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Gremio FBPA'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joao Pedro ise önemli bir katkı sunabilir. Gremio FBPA, Joao Pedro'nun satın alma opsiyonunu kullanmak isterse sarı-lacivertliler, 3.5 milyon Euro daha gelir elde edecek.

Bu oyuncunun yanı sıra Crespo, Joshua King ve Batshuayi'nin de satılma ihtimali bulunuyor.

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Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir! Sırada Altay Bayındır var...
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