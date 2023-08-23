Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir! Sırada Altay Bayındır var...

60 MİLYON EURO'LUK DEV GELİR

Arda Güler transferinden 20 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, Attila Szalai'den 12.3 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Rossi'den 5.163 milyon Euro, Berisha'dan 4 milyon Euro, Arao'dan 3 milyon Euro, Gustavo Henrique'den ise 1.2 milyon Euro'yu kasasına koydu. Sarı-lacivertliler bu transferlerin yanı sıra transferi gündemde olan milli kaleci Altay Bayındır'dan ise 7 milyon Euro gibi bir rakamı da gelirlerine ekleyecek.

Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Fenerbahçe'nin geliri yaklaşık olarak 60 milyon Euro'ya çıkacak. Satışların ardından sarı-lacivertli kulüp yabancı oyuncu sınırı kontenjanını da rahatlatmış oldu.