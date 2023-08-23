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Giriş Tarihi: 23.8.2023 15:26

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rashica olmadı, Rollheiser geliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rashica olmadı, Rollheiser geliyor

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milot Rashica'yı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırınca yeni bir sağ kanat için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Estudiantes forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Benjamin Rollheiser'a talip oldu.

Milot Rashica'yı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, aradığı ismi Arjantin'de buldu. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Benjamin Rollheiser ile ilgileniyor.

BENJAMIN ROLLHEISER KİMDİR?
Benjamin Rollheiser, 24 Mart 2000 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başlayan Rollheiser, Ocak 2020'de A takıma yükseldi. 2.5 sezon boyunca Arjantin ekibinde top koşturan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında bir başka Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Estudiantes formasıyla 39 maça çıkan Benjamin Rollheiser, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1.71 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rashica olmadı, Rollheiser geliyor
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