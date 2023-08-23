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Giriş Tarihi: 23.8.2023 20:51 Son Güncelleme: 23.8.2023 20:58

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, Molde deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, Molde deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip rövanş öncesi evine mutlu dönmek isterken karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Molde-Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor.

Molde Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

ÖNEMLİ EKSİK TORREİRA

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca UEFA listesinde yer almayan Tete ve Hakim Ziyech de sahaya çıkamayacak.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

ICARDİ EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray, sezona iyi başlayan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını 4 resmi müsabakada terleten Arjantinli yıldız, 3 kez fileleri havalandırdı.

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Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, Molde deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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