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Giriş Tarihi: 24.8.2023 08:23

Son dakika Beşiktaş haberi: Rashica hücumu sağlama aldı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Rashica hücumu sağlama aldı!

Beşiktaş'ın bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 23 kişilik kadrosuna yeni transferler Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov dahil edildi. Deneyimli çalıştırıcının, hücum gücünü arttırmak için sağ kanatta Rashica'yı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 23 kişilik kadrosuna yeni transferler Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov dahil edildi. Üç isim, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Kiev'e karşı oynayabilecek. Deneyimli çalıştırıcının, hücum gücünü arttırmak için sağ kanatta Rashica'yı sahaya sürmeyi planladığı, Chamberlain ve Zaynutdinov'u ise gidişata göre sahaya süreceği öğrenildi. Rashica ve Chamberlain, Süper Lig'de 1-1 biten Pendikspor maçının 60. dakikasında takıma dahil olmuştu.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Rashica hücumu sağlama aldı!
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