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Giriş Tarihi: 24.8.2023 21:06 Son Güncelleme: 24.8.2023 21:06

Son dakika haberi: Temsilcimiz Adana Demirspor, Genk'e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Adana Demirspor, Genk’e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Genk'e konuk olan Adana Demirspor, rövanş öncesi avantajı yakalamak istiyor.

CANLI | Genk 0-0 Adana Demirspor

İŞTE İLK 11'LER

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen

Adana Demirspor: Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Cherif Ndiaye.

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayan müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetiyor. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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Son dakika haberi: Temsilcimiz Adana Demirspor, Genk'e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
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