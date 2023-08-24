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Giriş Tarihi: 24.8.2023 12:50

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Anthony Martial atağı! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Anthony Martial atağı! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Anthony Martial ile görüşmelere başladı.

Yaz döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Szymanski gibi dikkatleri çeken takviyeler yapan Fenerbahçe'de bu isimlere bir yenisinin daha eklenmesi için geri sayıma geçildi. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Kanarya, Manchester United'dan Anthony Martial'ı listesine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yıldız orta saha Fred'in transferinde Ada ekibiyle iyi ilişkiler kuran Kanarya'da transferden sorumlu yetkililer, bu kez Anthony Martial için titiz bir çalışma başlattı.

Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki hücumcu ve Manchester United ile görüşmelere başladı.

Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabilen 1.81'lik Martial, 2015'ten United'da oynuyor. Oyuncunun kontratı 2024'te bitecek. Ayrıca United isterse, 1 yıl daha sözleşmeyi uzatma hakkına sahip.

166 GOLE DİREKT KATKI

Daha önce Lyon ve Monaco'da görev yapan Martial'a güncel verilere göre 15 milyon Euro bedel biçiliyor.

Geçen sezon 29 maçta 9 gol, 3 asist üreten yıldız isim bu sezon ise 1 maçta 5 dakika süre aldı. Martial, kariyerinde 385 maçta 104 gol, 62 asist kaydetti. (Takvim)

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Anthony Martial atağı! Görüşmeler başladı...
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