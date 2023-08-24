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Giriş Tarihi: 24.8.2023 12:38

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta sahaya hamle! Piotr Zielinski...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den orta sahaya hamle! Piotr Zielinski...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, orta saha için Rade Krunic ve Baoubakary Soumare ile görüşmeleri sürdürürken, gündeme Piotr Zielinski'nin girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in alınmasından sonra orta sahaya iyi bir 6 numara monte etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gündeme Serie A'nın yıldız oyuncularından birisi girdi. Detaylar haberimizde...

KRUNIC İÇİN İNDİRİM

Zielinski ismi gündeme gelene kadar orta sahadaki 1 numaralı aday, İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic'ti. Milan, önce Boşnak oyuncunun satılık olmadığını bildirdi. 29 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'yi istemesi sonrası Kırmızı-Siyahlılar devi, 13 milyon Euro'ya satabileceği mesajını gönderdi. İtalyan basınında çıkan son haberlere göre Milan, 1 milyon Euro daha indirim yaparak bonservis beklentisini 12 milyon Euro'ya çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu rakamı daha da düşürmek için pazarlıklara devam edecek.

SOUMARE BEKLEMEDE

Leicester'dan ayrılmaya hazırlanan Boubakary Soumare, Sarı-Lacivertliler'in orta saha için alternatif ismi konumundaydı. İngiliz ekibiyle, 24 yaşındaki yıldızın kiralanması için pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, Soumare'yi öncelikli hedef olarak görmediği için görüşmeleri ağırdan aldığı kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusuna başka takımların da ilgisi olduğu belirtildi. Soumare, bu kulüplerden birinin Leicester ile anlaşıp daha sonra kendisiyle masaya oturması için bekleyişte...

ZOR GÖREV ZIELINSKI

Sarı-Lacivertliler, orta saha için Napoli'nin yıldızının peşine düştü. Piotr Zielinski'nin 25 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer olması bekleniyordu. Polonyalı oyuncunun ayrılık için ısrar etmesi nedeniyle İtalyan devi, Celta Vigo'nun yıldızı Gabri Veiga'nın işini bitirme aşamasına getirdi. Ancak Zielinski son anda kararını değiştirdi ve Al Ahli'yi geri çevirdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

29 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Napoli bu nedenle yıldız futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler'in pazarlıklarda, Eljif Elmas'ın başka bir takıma satılması halinde elde edeceği gelirden feragat etmesi muhtemel.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta sahaya hamle! Piotr Zielinski...
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