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Giriş Tarihi: 26.8.2023 15:10

Real Madrid’de Jude Bellingham gollerine devam ediyor!

İHA
Real Madrid’de Jude Bellingham gollerine devam ediyor!

Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İngiliz Jude Bellingham, İspanya La Liga da çıktığı 3 maçta 4 gol, 1 asist katkısı sağlayarak, takıma hızlı bir uyum sağladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de yaz transfer döneminde 103 milyon Euro bedelle kadrosuna dahil ettiği Jude Bellingham takıma hızlı bir şekilde uyum sağladı.

İngiliz futbolcu, ligde çıktığı 3 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağlarken, Madrid temsilcisinin 3 maçta attığı 6 golün 5'ine direkt etki etti. Bellingham, geçtiğimiz sezon Dortmund'un saha dizilişinde merkez orta saha pozisyonda oynarken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise İngiliz futbolcuyu 10 numara pozisyonunda tercih ediyor.

20 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile 31'i Bundesliga, 7'si Şampiyonlar Ligi ve 4'ü Almanya Kupası olmak üzere 42 maçta forma giyerken 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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Real Madrid’de Jude Bellingham gollerine devam ediyor!
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