Son dakika: Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Muhammet, Emirhan, Atilla Mocsi, Halil İbrahim, Olawoyin Mihtat, Verasanovic, Gustavo, Zeqiri, Benhur.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.