Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 26.8.2023 18:13 Son Güncelleme: 26.8.2023 18:17

Son dakika: Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika: Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 19.15'te başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde mevcut. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Muhammet, Emirhan, Atilla Mocsi, Halil İbrahim, Olawoyin Mihtat, Verasanovic, Gustavo, Zeqiri, Benhur.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek
Son dakika: Nijer'den Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamadı! AK Partili Menemen Belediyesi yaptı...
Meral Akşener'den ittifak mesajı: Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler
‘Bir yobaz sevgi ile karşılaştı’
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
53 milyar $’lık servetin veliahtı Bodrum’da
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuştu: "Twente paçayı kurtaramadı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA