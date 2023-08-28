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Giriş Tarihi: 28.8.2023 16:52

Modou Barrow Sivasspor'da

Modou Barrow Sivasspor’da

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sol kanat oyuncusu Modou Barrow'un 2023-24 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sol kanat oyuncusu Modou Barrow'un 2023-24 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Gambiyalı futbolcu Modou Barrow, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

13 Ekim 1992'de Gambiya'nın başkenti Banjul'da dünyaya gelen Modou Barrow, futbola Norrköping alt yapısında başladı. Ardından Varbergs BoIS, Östersund, Swansea, Nottm Forest, Blackburn, Leeds United, Denizlispor, Reading ve Jeonbuk Hyundai de forma giyen sporcu son olarak Suudi Arabistan'da Al-Ahli de görev yaptı.

Kariyerinde 328 maça çıkan Modou Barrow 62 kez gol sevinci yaşadı ve 53 asist yaptı. Barrow, 18 kez de Gambiya milli takımımın formasını terletti.

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Modou Barrow Sivasspor'da
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