Okan Buruk, Molde maçı öncesinde konuştu! Transfer sorusuna cevap...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın akşam oynanacak Molde maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, merak edilen transfer sorularına da yanıt verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Şampiyon olmak ne kadar önemli ve değerliyse, Şampiyonlar Ligi'nde olmak da o kadar değerli. Birinci maç öncesi rakibimizle ilgili söylediğimiz, kendi sahasında etkili bir takım, sahasını iyi tanıyan, teknik heyetiyle birlikte uzun süredir bir arada bir takım. İlk maçta bunu gördük. İlk maçla ilgili kendi adımıza olumsuz şeyler vardı. Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize desteği devam edecektir. Bu destekle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli."

"Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak."

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah yarın bunu başaracağız."

"Midtsjö'yü Norveç'te çıkarmak istemiştik ama orada basın toplantısına çıkmak istemedi. Norveçli olduğu için onu tercih ettik. İlk maçta son 10 dakikada üçlü savunmaya döndük, rakibin beklemediği bir şeydi ve oyunu kendimize çevirip maçı kazandık. Sezon içerisinde kullanabileceğimiz dizilişlerden biri olabilir. Düşüneceğiz. Oyuncu kalitesi, oyuncu sayısı, çalışma süresi önemli. Zaman zaman üçlü oynayan takımlara karşı bunu düşünebiliriz."