Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk, Molde maçı öncesinde konuştu! Transfer sorusuna cevap...
Giriş Tarihi: 28.8.2023 17:55

Okan Buruk, Molde maçı öncesinde konuştu! Transfer sorusuna cevap...

Okan Buruk, Molde maçı öncesinde konuştu! Transfer sorusuna cevap...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde ile oynayacak rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın akşam oynanacak Molde maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, merak edilen transfer sorularına da yanıt verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Şampiyon olmak ne kadar önemli ve değerliyse, Şampiyonlar Ligi'nde olmak da o kadar değerli. Birinci maç öncesi rakibimizle ilgili söylediğimiz, kendi sahasında etkili bir takım, sahasını iyi tanıyan, teknik heyetiyle birlikte uzun süredir bir arada bir takım. İlk maçta bunu gördük. İlk maçla ilgili kendi adımıza olumsuz şeyler vardı. Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize desteği devam edecektir. Bu destekle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli."

"Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak."

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah yarın bunu başaracağız."

"Midtsjö'yü Norveç'te çıkarmak istemiştik ama orada basın toplantısına çıkmak istemedi. Norveçli olduğu için onu tercih ettik. İlk maçta son 10 dakikada üçlü savunmaya döndük, rakibin beklemediği bir şeydi ve oyunu kendimize çevirip maçı kazandık. Sezon içerisinde kullanabileceğimiz dizilişlerden biri olabilir. Düşüneceğiz. Oyuncu kalitesi, oyuncu sayısı, çalışma süresi önemli. Zaman zaman üçlü oynayan takımlara karşı bunu düşünebiliriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Fred’den daha iyisi geliyor
Bunaltan sıcaklıklara veda! Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı...
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk, Molde maçı öncesinde konuştu! Transfer sorusuna cevap...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA