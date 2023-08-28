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Giriş Tarihi: 28.8.2023 15:03 Son Güncelleme: 28.8.2023 15:24

Son dakika: Beşiktaş'ta Francisco Montero, Arouca'ya kiralandı

İHA
Son dakika: Beşiktaş’ta Francisco Montero, Arouca’ya kiralandı

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralandı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta, takımdan ayrılan oyunculara Montero da eklendi. İspanyol savunmacı, 1 yıllığına Portekiz Süper Ligi'nde mücadele eden Arouca'ya kiralandı. 24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak forma giyen Montero'nun bonservisini bir sonraki sezon 750 bin Euro karşılığında satın almıştı. Beşiktaş ile toplam 46 müsabakaya çıkan Montero, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Francisco Montero, Arouca'ya kiralandı
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