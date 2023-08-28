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Giriş Tarihi: 28.8.2023 10:56

Son dakika haberi: Çeviri hatası güldürdü! İlkay Gündoğan'dan forma istedi ve...

Son dakika haberi: Çeviri hatası güldürdü! İlkay Gündoğan’dan forma istedi ve...

Son dakika haberi: La Liga'da Barcelona, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Villarreal'i deplasmanda 4-3 yenerken, İlkay Gündoğan'dan forma isteyen bir taraftarın çeviri hatası güldürdü.

La Liga'da Barcelona, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Villarreal'i deplasmanda 4-3 yenerken, İlkay Gündoğan'dan forma isteyen bir taraftarın çeviri hatası güldürdü.

La Liga'nın 3. haftasında tam 7 kez ağların havalandığı karşılaşmada Barcelona, Villarreal'i deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 12'nci dakikada Gavi, 15'inci dakikada Frenkie de Jong, 68'inci dakikada Ferran Torres ve 71'inci dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

SORLOTH AĞLARI SALLADI

Villarreal'de fileleri 26'ncı dakikada Juan Foyth, 40'ıncı dakikada Alexander Sörloth ve 50'nci dakikada Alex Baena havalandırdı. Bu galibiyetle birlikte Barcelona puanını 7'ye yükseltti. 'Sarı Denizaltılar' ise 3 puanda kaldı.

FORMA YERİNE GÖMLEK

Maçta İlkay Gündoğan'dan forma isteyen bir taraftarın çeviri hatası herkesi güldürdü. Pankartta "Hoş geldin İlkay Gündoğan! Gömleğini istiyorum lütfen" ifadeleri dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Çeviri hatası güldürdü! İlkay Gündoğan'dan forma istedi ve...
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