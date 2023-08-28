Son dakika haberleri: Sosyal medya yayıncısı Yaren Çakar’dan Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’a hakaret!

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Twitch üzerinden yayın yapan Yaren Çakar tarafından hakarete maruz kaldı. Yayıncı Çakar, kendisine gelen tepkilerin ardından Ali Yiğit Buruk'tan özür dilediği bir mesaj yayınladı.

ALİ YİĞİT'E HAKARET

Twitch üzerinden yayın yapan Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğluna ettiği hakaretler ile tepki çekti. Canlı yayın sırasında Ali Yiğit Buruk'un hayatında gördüğü en çirkin çocuk olduğunu söyleyen Yaren Çakar konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Okan Buruk'un oğlunu biliyorsunuz değil mi? Cüce *.....* Okan Buruk'un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Allah affetsin bir de saçını sarıya boyatmış."

"Oğlum çirkine çirkin diyeceksin bu ayıp bir şey değil ki. Çocuk sevimli değil abi. 30 yaşında görünüyor çocuk."

SPONSORU İLİŞİĞİNİ KESTİ

Galatasaray taraftarları ve diğer kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yaren Çakar'ın hakaretlerine tepki gösterdi. Canlı yayın sonrası destek aldığı sponsor yaptığı açıklama ile iş birliğini bitirdiğini açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Çakar yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamamışım. Ne benim ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinden bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim."

LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk 2009 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl Ali Yiğit Buruk'a lösemi teşhisi konduğu öğrenildi. Okan Buruk yoğun bir tedavi süreci geçiren oğlunu tedavisi sırasında yalnız bırakmayarak Fransa'ya gitmişti.