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Giriş Tarihi: 29.8.2023 11:00

Antrenmana çıkmayan Matheus Nunes'e para cezası!

Antrenmana çıkmayan Matheus Nunes’e para cezası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Manchester City'ye transferi gerçekleşmeyen ve antrenmana çıkmayan Matheus Nunes'e para cezası verdi.

Premier Lig'de Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Mancehster City'nin gündeminde Wolverhampton'dan Matheus Nunes yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Wolves'la ilk görüşmeyi gerçekleştiren Manchester City, transfer için 47 milyon sterlin önermişti. Wolverhampton ise bu teklifi az bulduğu için reddetti.

BBC'de yer alan haberde Manchester City'ye transfer izni verilmeyen Matheus Nunes'in pazar ve pazartesi günü antrenmanlara çıkmadığı, kulübün bu sebeple para cezası vereceği belirtildi.

Bu yaz Matheus Nunes'i 38 milyon sterlin karşılığında Sporting'den kadrosuna katan Wolverhampton, Portekizli oyuncu için 60 milyon sterlin talep ediyor.

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Antrenmana çıkmayan Matheus Nunes'e para cezası!
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