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Giriş Tarihi: 30.8.2023 01:01

Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı kutladı

AA
Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray’ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray’ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deplasmanda sağladığı 3-2'lik avantajla kendi evinde sahaya çıkan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibimizi bu başarısından dolayı yürekten kutluyor, başta futbolcular olmak üzere Okan Buruk hocamızı, Başkan Dursun Özbek'i ve tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. 1 Haziran 2024 tarihinde futbol mabedi Wembley'de sona erecek bu uzun soluklu maratonda ekibimize başarılar diliyorum."

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Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı kutladı
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