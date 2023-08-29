Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray’ı kutladı

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deplasmanda sağladığı 3-2'lik avantajla kendi evinde sahaya çıkan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibimizi bu başarısından dolayı yürekten kutluyor, başta futbolcular olmak üzere Okan Buruk hocamızı, Başkan Dursun Özbek'i ve tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. 1 Haziran 2024 tarihinde futbol mabedi Wembley'de sona erecek bu uzun soluklu maratonda ekibimize başarılar diliyorum."