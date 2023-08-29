Bertuğ Yıldırım Fransa’ya transfer oldu

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bertuğ, şunları kaydetti:

"Rennes projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Şehir ve altyapıya dair ilk izlenimlerim çok iyi. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl bir adım daha ileri gideriz. Takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum. Yeni bir maceraya başlamanın heyecanını yaşıyorum. İmzadan önce Doğan Alemdar'la konuştum, bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı.