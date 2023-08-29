Ceyhun Gülselam'dan Fofana açıklaması! "Maç içinde yaşandı bitti..."

Trendyol TFF 1. Lig'in 3. haftasında önceki gün oynanan Kocaelispor-Altay maçında sahalarda uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. Fofana, Ceyhun Gülselam'ı ısırarak kırmızı kart gördü. Bu olay tabii ki akıllara ilk olarak Luis Suarez'i getirdi.



Kocaelispor'un 21 yaşındaki Gineli orta sahası Ibrahima Fofana, Altay maçında rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısırması gündem oldu. Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gülselam, "Bir anlık reaksiyondu. Çocuk düşünmeden yaptı. Büyük bir talihsizlik. Gündemde olması açıkcası beni de rahatsız ediyor. Fofana'ya karşı ne bir öfkem ne de kinim var. Zaten her şey maç içinde yaşandı ve bitti. Kesinlikle bir kızgınlık duymuyorum" dedi.

35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından ise "Talihsiz bir olaydı. Fofana'nın bir anlık reaksiyonla yaptığına inanıyorum. Lütfen olayı farklı dil, ırk tarzı boyutlara çekmeyelim. Futbol güzelliklerle daha güzel" açıklaması yaptı.

SUAREZ 4 AY ALMIŞTI

Böyle bir eylem denince akıllara gelen ilk isim Luis Suarez oldu. Suarez. Dünya Kupası'nda Giorgio İtalyan stoper Chiellini'yi omzundan ısırmış, bu olay, uzun bir süre futbol kamuoyunda gündemdeki yerini korumuştu. FIFA, Luis Suarez'e dokuz maç ceza ve 4 ay müsabakalardan men cezası vermişti. Yıldız golcünün aldığı bu ceza FIFA tarafından bir oyuncuya verilen en büyük cezalar arasında yer almıştı.